Глава УПЦ: Вмешательство в дела нашей церкви может породить раскол православия мирового масштаба

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий дал эксклюзивное интервью программе «Утро с Интером». Как выяснили журналисты «Фразы», Предстоятель Украинской православной церкви видит причины многих проблем в том, что некоторые священнослужители начали заниматься политикой и забыли о миссии церкви — объединять людей и вести их к Богу.

«Сегодня нас затягивают в формат политической партии. Чтобы не Христос нами руководил, а кто-то другой из политиков. Если бы я хотел быть политиком, я был бы им. В молодости у меня были такие шансы, я их отверг. Надев духовные одежды, я должен думать и заботиться о духовном. А те люди, которые надели рясы и занимаются политикой, выстраивают геополитические планы, — просто нечестные, которые не смогли стать настоящими политиками, которые сделали из себя каких-то оборотней, чтобы через свой духовный образ привлекать к себе человеческое внимание. Это нечестно. И перед Богом этим людям придется отвечать. Церковь выполняет свою миссию: она ведет человека к Богу. Она напоминает людям, что мы все в стране Божьей, что нас Бог призывает любить друг друга, терпеть друг друга. И я думаю, что эта церковь будет до конца мира. Я это знаю, потому что Господь сказал, что врата ада не одолеют этой церкви», — сказал глава УПЦ в интервью.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий считает назначение Константинопольским патриархатом двух экзархов в Киев антиканоническим действием, которое может привести к расколу православной церкви мирового масштаба.

«Константинопольский патриархат прислал в Украину двух экзархов своих. Это антиканоническое действие Константинопольской церкви. Она не имеет права присылать в нашу независимую церковь своих легатов, своих экзархов. Она была когда-то мощной церковью, которая охватывала собой весь мир. Она отождествляла себя с Византийской империей. Но сегодня вместо того большого государства, которым была Византия, стала Турция, в которой даже веры православной нет. Там православных по пальцам можно пересчитать. Они свою родную отчизну довели до такого состояния, что она из могущественного православного государства превратилась в мусульманское государство. Они хотят и нашу Украину довести до такого состояния, как они довели свою родину. Они не имеют ни морального права, ни канонического права назначать сюда экзархов и вмешиваться в наши дела. Вмешательство в дела другой церкви — это антицерковное, антиканоническое действие. Это грех! Грех приводит к разделению людей. Этот грех вмешательства в дела нашей церкви может породить раскол православной церкви мирового масштаба», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Владыка уверен, что Украинская православная церковь имеет все атрибуты независимости для служения Богу и народу. «Мы самостоятельная церковь. И мы имеем все те атрибуты независимости, которые необходимы для служения Богу и народу. У нас есть свой синод, который ни от кого не зависит, есть архиерейский собор, который также ни от кого не зависит. Решение нашего собора независимое, никто не имеет права наложить на него вето. У нас есть церковный суд, который является конечной инстанцией. У нас есть все: экономическая и административная независимость. Томос — это будет ограничение свободы, которую мы сегодня имеем. Нам этого не нужно. У нас все есть. Есть независимость, есть самостоятельность, есть все атрибуты свободной жизни, которые нужны нам для успешного духовного служения людям».

Как мы уже ранее сообщали, Русская православная церковь пошла на тотальный разрыв с Константинополем из-за «украинского вопроса».

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Полное эксклюзивное интервью Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия программе «Утро с Интером»: