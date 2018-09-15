Русская православная церковь пошла на тотальный разрыв с Константинополем из-за «украинского вопроса»

Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности, Москва заявила о прекращении своего участие во всех структурах под его председательством.

Как сообщает пресс-служба РПЦ, также будет «приостановлено сослужение с иерархами патриархата, включая епископские ассамблеи в странах так называемой диаспоры и богословские диалоги». В сообщении говорится, что в церквях прекратятся поминовения патриарха Варфоломея во время богослужения.

У патриарха Кирилла добавили, что «евхаристическое общение между церквами не прерывается, это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и РПЦ совершать совместные богослужения».

В РПЦ сравнили свое решение с «разрывом дипломатических отношений».

Также Синод «призвал предстоятелей других поместных церквей инициировать всеправославное обсуждение ситуации в Украине».

Такое решение в Москве обосновывают желанием Константинопольского патриархата предоставить автокефалию украинской православной церкви. Накануне Константинопольский патриархат сообщил о том, что в качестве подготовки к предоставлению автокефалии назначаются экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. В свою очередь, РПЦ осудила это решение и выразила протест, заявив, что «назначение экзархов является грубым попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой».

Как писала «Фраза», в УПЦ назвали назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории. Там отметили, что данное решение противоречит второму правилу Второго Вселенского Константинопольского собора.

Ранее патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».