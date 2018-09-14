В центре Кременчуга взорвался автомобиль. Водителя спасти не удалось

Сегодня, 14 сентября, в центре Кременчуга в микроавтобусе Renault Trafic взорвался кислородный баллон. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате взрыва погиб мужчина.

Взрыв прогремел на улице 1905 года во дворе дома №30, в котором расположена управляющая компания Житлорембудсервис, сообщает kremen.today.

Предварительно установлено, что взорвался баллон для сварки, который находился внутри автомобиля. В результате взрыва водителя отбросило к дому, ему оторвало пальцы. «Скорая» госпитализировала пострадавшего, однако он умер в реанимации.

По данному факту ведется следствие, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале апреля 2018 года в Киеве ночью ни с того ни с сего взорвался автомобиль.