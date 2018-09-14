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В Индии автобус с людьми рухнул в пропасть. Появилось видео с места трагедии

В Индии автобус с людьми рухнул в пропасть. Появилось видео с места трагедии

На севере Индии произошла трагедия – тут небольшой автобус с людьми, потеряв управление, упал в одно из ущелий. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли не менее семнадцати человек.

По данным полиции, страшное ДТП случилось утром в пятницу, 14 сентября, в округе Киштвар (штат Джамму и Кашмир).

Всего в автобусе было более тридцати человек.

На месте трагедии работают спасатели. Им помогают местные жители.

Как писала «Фраза», в Индии «дали свободу» геям, отменив колониальную британскую норму 19 века.

Также Индия попала в число самых спивающихся стран мира.

Тэги: ДТП, Индия, мир, ЧП

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