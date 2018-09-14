В Днепре из-за ямы на дороге произошло жуткое ДТП – есть погибшие

В пятницу, 14 сентября, в Днепре произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли два человека.

Как передает «Информатор» у себя в «Фейсбуке», авария случилась на Южном мосту города.

Тут столкнулись микроавтобус Opel и автомобиль Skoda.

Как говорят очевидцы, водитель Skoda, двигаясь по Южному мосту в сторону центра, попал в яму на дороге, потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с микроавтобусом.

В итоге, пассажир и водитель легкового автомобиля погибли на месте.

Сообщается, что погибшие были зажаты в автомобиле, поэтому на место вызвали бригаду ГСЧС.

Как писала «Фраза», в Днепре бензовоз сбил пешехода, а засмотревшийся на аварию водитель иномарки устроил ДТП.

Ранее на Днепропетровщине случилось кровавое ДТП с многочисленными пострадавшими.