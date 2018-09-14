Омеляна отпустили в зале суда – его забрал министр спорта

Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна отпустили на поруки. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял Соломенский суд Киева в пятницу, 14 сентября.

На поруки чиновника забрал министр спорта Украины Игорь Жданов.

Также его поручителем являются парламентарий от «Народного фронта» Федор Бендюженко.

Отмечается, что, при этом, суд обязал Владимира Омеляна являться в НАБУ «по первому требованию, предупреждать следствие о возможной смене места жительства и сдать все заграничные паспорта».

Как писала «Фраза», ранее НАБУ сообщило о подозрении министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. В ходе следствия выяснилось, что тот, являясь служебным лицом, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 получил 2,17 млн грн официального дохода. При этом расходы, которые удалось установить следствию, лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 составили, по меньшей мере, 3,45 млн грн. Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности замминистра инфраструктуры, Владимир Омелян приобрел в собственность активы, законность оснований получение которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.