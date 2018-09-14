В Греции на пляж с туристами рухнула скала. Появилось видео момента обрушения

В Греции на пляже Навайа на острове Закинтос произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», накануне, 13 сентября, тут обрушился кусок скалы.

В интернете уже появилось видео момента падения скалы.

Как видно, она рухнула рядом с лодкой, на которой были туристы.

Очевидцы сумели снять уникальный момент.

В результате данного инцидента никто не погиб, однако не обошлось без пострадавших: молодая туристка из Чехии повредила позвоночник, слегка поранились ее муж и дети. Также были госпитализированы несколько человек.

Сейчас спасатели обследуют гору, опасаясь новых обрушений.

Как писала «Фраза», в Греции взлетающий самолет едва не убил малолетнего туриста.

Также тут внезапно вспыхнул лайнер с более чем тысячей пассажиров на борту.