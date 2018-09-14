Сатирическая комедия «Герой моего времени» выходит в украинский прокат

20 сентября в украинский прокат выходит сатирическая комедия «Герой моего времени» — дебютная полнометражная работа режиссерки Тони Ноябревой. Как выяснили журналисты «Фразы», мировая премьера фильма состоялась на Одесском кинофестивале, где «Герой моего времени» с аншлагом открыл Национальный конкурс фестиваля и был отмечен премией за лучшую режиссуру.

Главный герой фильма Жорик мечтает покорить столицу. Его манят дорогие магазины, модные галереи и «европейские ценности», но пока он живет в мире пивных киосков, дешевых аттракционов и грязных подъездов. Нашему герою кажется, что очень скоро он преодолеет невидимую границу между двумя измерениями большого города контрастов. Но как найти «социальный лифт», если даже лифт в доме никак не удается починить?

«Для меня, как для киевлянки, была принципиальной позиция — не показывать попсовый парадный Киев. Конечно можно было сделать все эти красивые пролеты — Крещатик, Андреевская церковь, Набережная, Софийский собор. Но мне хотелось показать тот Киев, который я очень люблю, и который никто не замечает. Мне кажется, что в этом интеллектуальность и самобытность города. Он странный, иногда парадоксальный, иногда несуразный: тут же надувные яйца, тут же Мерседесы, тут же Михайловский собор. И вот это всё вместе в одном месте, в одном кадре, это мой город. Это мой личный патриотизм», — подчеркивает Тоня Ноябрёва.

Главную роль в фильме исполнил Евгений Бушмакин, ранее сыгравший в короткометражном фильме Тони Ноябревой «День независимости». Для него роль наивного идеалиста, который пытается найти свое место в динамичном мегаполисе, стала знаковой. Он настолько вжился в образ, что вся съемочная группа, не сговариваясь, стала называть Евгения Жориком (именем героя фильма).

В фильме также снялись телеведущие Наталка Якимчук и Василиса Фролова, а также главный редактор ELLE Украина Соня Забуга. 90% героев на экране — непрофессиональные актеры. Среди них ярким образом стала героиня Марины Шевченко, участницы кулинарного телешоу. Тоня Ноябрёва говорит, что даже не рассматривала никого на эту роль после того, как увидела на экране ТВ Марину.

Лента создана компанией «Creative Boutique Films» при поддержке Госкино Украины. Впервые «Герой моего времени» был представлен на Каннском кинорынке, который ежегодно проводится в рамках Каннского кинофестиваля.

18 сентября, в столичном кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоится премьерный показ фильма. Также у зрителей будет возможность пообщаться с режиссеркой и съемочной группой фильма на специальных показах — 14 сентября в Харькове (Планета кино, ТРЦ Французский бульвар) и в кинотеатрах столицы: Линия кино (ТРЦ Аладдин), Бумер, Магнат, Баттерфляй (DeLuxe, Кантри, Гатне, Бровары), Планета кино, Сіnema Сити, Жовтень, Мультиплекс (Проспект, Sky Mall, Lavina) и Лира.