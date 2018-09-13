Стало известно, когда и где именно пройдет Евровидение-2019

Названы даты и город проведения песенного конкурса Евровидение-2019 в Израиле. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали организаторы.

Они сообщили, что городом конкурса станет Тель-Авив. Также рассматривались Иерусалим и Эйлат.

Евровидение пройдет в международном конференц-центре Expo Tel Aviv.

Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал назначен на 18 мая.

Как писала «Фраза», скандальная победительница Евровидения-2018 тайно прилетела в Киев.

Сообщалось, что Израиль может потерять Евровидение из-за скандала с плагиатом.