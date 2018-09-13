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Массовое отравление детей произошло в одной из школ Днепра

Массовое отравление детей произошло в одной из школ Днепра

В среду, 12 сентября, в днепровской школе № 62 произошло массовое отравление детей. Как выяснили журналисты «Фразы», в больницу попали шестеро детей.

Всего недомогание почувствовали 16 детей из одного класса. У них началась тошнота, рвота, галлюцинации и поднялась температура, сообщает «Информатор».

Сначала медики считали, что это энтеровирусная инфекция, но потом поставили диагноз — отравление.

Сегодня детей в школе почти нет — на занятия не вышли больше 250 детей, а это практически 30% всех учащихся. В школу приехала комиссия, в том числе санэпидстанция с проверкой, сейчас решается вопрос о введении карантина.

По словам родителей, их дети неоднократно жаловались на еду в школьной столовой: деревянные булочки, холодная и застывшая каша и так далее. Впрочем, в самой столовой утверждают, что дети отравились не у них, у них «все в порядке» и продолжают кормить учеников.

Ранее «Фраза» сообщала, что 6 сентября 2017 года в Ровенской области отравились 16 школьников, 14 из них были госпитализированы.

15 сентября того же года в Голосеевском районе Киева в гимназии № 59 массово отравились дети.

Напомним также, что в начале июля 2018 года в частном детском спортивном лагере Переяслав-Хмельницкого района (Киевская область) «Славутич» произошло массовое пищевое отравление детей. В результате один ребенок впал в кому.

В Госпотребслужбе выяснили, что стало причиной массового отравления детей в лагере «Славутич».

Позже стали известны новые подробности массового отравления детей в спортивном лагере «Славутич» Переяслав-Хмельницкого района.

12 сентября стало известно, что восьмилетняя девочка, которая в начале июля 2018 года отравилась в оздоровительном лагере «Славутич» в Киевской области и пролежала в коме более двух месяцев, скончалась.

Тэги: отравление, общество, Днепр, школа, дети

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