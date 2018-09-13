В Одессе со стрельбой напали на «игорный дом» – полиция повязала целую толпу молодчиков

В ночь на четверг, 13 сентября, в Одессе со стрельбой напали на одно из здешних игорных заведений. Как выяснили журналисты «Фразы», полиция оперативно задержала отморозков.

Как сообщают копы, вызов им поступил в час ночи. По словам очевидцев, неизвестные стреляли по игорному заведению, после чего скрылись с места налета на микроавтобусе Mercedes Sprinter.

Причем, на задней двери машины была наклейка «Внимание, дети!» Во многом благодаря этому полиция вскоре задержала преступников. В микроавтобусе находились сразу четырнадцать человек. Тут же копы нашли травматическое и холодное оружие, пистолеты, кастет, бейсбольные биты и дымовые шашки.

Молодчиков повязали и доставили в местное отделение полиции.

Как писала «Фраза», в Киеве отморозок устроил стрельбу в троллейбусе с людьми.

Ранее в Одессе выстрелом в шею ранен бывший лидер местного «Правого сектора».