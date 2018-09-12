Президент Либерии неожиданно вернулся на футбольное поле

Президент Либерии, легендарный в прошлом футболист Джордж Веа, неожиданно для многих вернулся на поле. Как выяснили журналисты «Фразы», 51-летний лидер страны вышел на товарищеский матч со сборной Нигерии.

Игра была посвящена выводу из обращения 14-го номера, под которым выступал Джордж Веа.

Бывшая легенда африканского футбола провел на поле целых 79 минут и был не хуже партнеров по сборной. Правда, Либерия проиграла – 1:2.

Джордж Веа является единственным африканским футболистом, получавшим «Золотой мяч» (в 1995 году). В свое время он поиграл за такие клубы, как «Монако», ПСЖ, «Милан», «Челси» и «Манчестер Сити».

Легендарный футболист давно занимался политикой и в 2018 году был избран президентом своей страны.

Как писала «Фраза», сборная Украины мастерски обыграла чехов и словаков.