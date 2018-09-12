В Днепре бензовоз сбил пешехода, а засмотревшийся на аварию водитель иномарки устроил ДТП

В Днепре произошло ДТП с участием бензовоза. Как выяснили журналисты «Фразы», у него отказали тормоза.

Как передает «Информатор», инцидент случился рано утром среды, 12 сентября.

В результате ДТП пострадал пешеход.

Водитель бензовоза ГАЗ пытался съехать с проезжей части, сдавая задом, и задел проходящего молодого человека, при этом врезавшись в трубу теплотрассы. К счастью, бензовоз был без топлива.

Парня с травмой грудной клетки доставили в больницу.

На этом, однако, неприятности не завершились: водитель Ford, продолжая движение, засмотрелся на ДТП и врезался в Nissan. К счастью, никто не пострадал.

Как писала «Фраза», ранее на Днепропетровщине случилось кровавое ДТП с многочисленными пострадавшими.

Сообщалось, что в Днепре фура влетела в парковку супермаркета, смяв 12 машин.