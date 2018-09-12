Гройсман заявил, что за два года на ремонт дорог потратят более ста миллиардов гривен

В 2018-2019 годах Украина потратит на ремонт дорог 103 миллиарда гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По его данным, в этом году на ремонт дорог в Украине выделено 47 миллиардов гривен. Из них 11,5 миллиардов гривен были направлены на восстановление местных и коммунальных дорог.

Он заявил, что в следующем году на ремонт работ направят 56 миллиардов гривен. На местные и коммунальные дороги обещают выделить 17 миллиардов гривен.

Владимир Гройсман отметил, что увеличивать финансирование удается благодаря акцизу на топливо. По его словам, «75% всего акциза будет направлено как раз на дороги».

Как писала «Фраза», трассу от Киева до Белой Церкви сделают платной.

Ранее на Ивано-Франковщине мощный ливень разрушил мосты, размыл дороги и затопил дворы.