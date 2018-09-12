В Черновцах внезапно зацвели каштаны. Появилось видео

В Черновцах наблюдается настоящая природная аномалия: тут в сентябре зацвели каштаны. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это второй раз за год.

Как цитирует ТСН местных биологов, «последние несколько лет наши каштаны слишком рано сбрасывают листья, из-за чего прекращается фотосинтез».

В Ботаническом саду Черновцов говорят, что «прошлой весной каштаны зацвели очень рано, и у них был короткий период цветения, из-за поражения калифорнийской молью на каштанах рано опали листья». Специалисты говорят, что «деревья заложили уже цветы на следующий год, но из-за погодных условий они зацвели в сентябре».

Специалисты считают, что «к этому привело длительное тепло, потом дожди, незначительное похолодание и снова повысилась температура, и для каштанов будто наступила вторая весна».

Сообщается, что ранее в Черновцах повторно цвели магнолии, акация, вишня и яблони.

Как писала «Фраза», в Украине массово гибнут деревья. Явление уже назвали «биологическим пожаром».

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