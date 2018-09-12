В Днепре маленькая девочка каким-то чудом выжила, сорвавшись с балкона десятого этажа

В одной из многоэтажек Днепра разыгралась настоящая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», двухлетняя девочка, оставшись дома сама, сорвалась с балкона десятого этажа.

Как рассказывали соседи, ребенок был полностью голым. Увидев, что девочка из последних сил держится за перила, они бросились ей на помощь, с помощью топора взломали дверь в квартире и один из мужчин даже успел схватить девочку за руку, сообщает ТСН.

Однако в один момент девочка все же выскользнула и полетела вниз. Благо, на девятом этаже висели провода для сушки белья, и именно на них девочка и упала, что ее и спасло.

На место происшествия сразу же была вызвана «скорая». Врачи не обнаружили у маленькой Дианы повреждений. Мать девочки появилась уже тогда, когда вся спасательная операция завершилась.

«Мама пошла в больницу за справкой. В это время ребенок проснулся, открыл балкон, вылез на балкон и перекинулся через него», — рассказала спикер ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По словам соседей, в этом доме Диана с родителями живет недавно, они снимают здесь жилье. Семья вполне благополучная.

За неисполнение родительских обязанностей в полиции составили протокол — родителям девочки грозит штраф. Также с ними будут работать социальные службы.

Как сообщала «Фраза», в июне 2015 года в Николаеве полуторагодовалый ребенок погиб, выпав из окна квартиры на 8-м этаже дома по ул. Строителей.

Тогда же в Оболонском районе Киева маленькая девочка из-за невнимательности матери выпала с пятого этажа. Мать готовила завтрак и недосмотрела ребенка, который забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. В результате падения девочка получила черепно-мозговую травму, ушиб легких и закрытую травму грудной клетки.

2 мая 2017 года в Красногоровке Донецкой области из окна 2-го этажа выпала 7-летняя девочка. Ребенок был доставлен в больницу.

В июле 2017 года в г. Лиман Донецкой области из окна пятого этажа выпала семилетняя девочка, когда играла на подоконнике. Это произошло вечером 4 июля. Ребенок находился в квартире с бабушкой, родителей в это время дома не было. В результате инцидента девочка была доставлена в реанимацию.

В конце августа в Кременчуге Полтавской области двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. По предварительной информации, ребенок оперся на москитную сетку, когда остался один в комнате на короткий промежуток времени, и выпал из окна. Ребенок был доставлен в больницу.

В октябре 2017 года шестилетняя девочка вместе со своей собакой выпала из окна 18 этажа в Вышгороде.