Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Днепре маленькая девочка каким-то чудом выжила, сорвавшись с балкона десятого этажа

В Днепре маленькая девочка каким-то чудом выжила, сорвавшись с балкона десятого этажа

В одной из многоэтажек Днепра разыгралась настоящая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», двухлетняя девочка, оставшись дома сама, сорвалась с балкона десятого этажа.

Как рассказывали соседи, ребенок был полностью голым. Увидев, что девочка из последних сил держится за перила, они бросились ей на помощь, с помощью топора взломали дверь в квартире и один из мужчин даже успел схватить девочку за руку, сообщает ТСН.

Однако в один момент девочка все же выскользнула и полетела вниз. Благо, на девятом этаже висели провода для сушки белья, и именно на них девочка и упала, что ее и спасло.

На место происшествия сразу же была вызвана «скорая». Врачи не обнаружили у маленькой Дианы повреждений. Мать девочки появилась уже тогда, когда вся спасательная операция завершилась.

«Мама пошла в больницу за справкой. В это время ребенок проснулся, открыл балкон, вылез на балкон и перекинулся через него», — рассказала спикер ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По словам соседей, в этом доме Диана с родителями живет недавно, они снимают здесь жилье. Семья вполне благополучная.

За неисполнение родительских обязанностей в полиции составили протокол — родителям девочки грозит штраф. Также с ними будут работать социальные службы.

Как сообщала «Фраза», в июне 2015 года в Николаеве полуторагодовалый ребенок погиб, выпав из окна квартиры на 8-м этаже дома по ул. Строителей.

Тогда же в Оболонском районе Киева маленькая девочка из-за невнимательности матери выпала с пятого этажа. Мать готовила завтрак и недосмотрела ребенка, который забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. В результате падения девочка получила черепно-мозговую травму, ушиб легких и закрытую травму грудной клетки.

2 мая 2017 года в Красногоровке Донецкой области из окна 2-го этажа выпала 7-летняя девочка. Ребенок был доставлен в больницу.

В июле 2017 года в г. Лиман Донецкой области из окна пятого этажа выпала семилетняя девочка, когда играла на подоконнике. Это произошло вечером 4 июля. Ребенок находился в квартире с бабушкой, родителей в это время дома не было. В результате инцидента девочка была доставлена в реанимацию.

В конце августа в Кременчуге Полтавской области двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. По предварительной информации, ребенок оперся на москитную сетку, когда остался один в комнате на короткий промежуток времени, и выпал из окна. Ребенок был доставлен в больницу.

В октябре 2017 года шестилетняя девочка вместе со своей собакой выпала из окна 18 этажа в Вышгороде.

Тэги: общество, трагедия, Днепр, ребенок, девочка

Комментарии

Колонка автора
12.09.18 09:17

Пророчество Владимира Войновича

Автор: Валентин Бушанский

Статьи

12.09.18 09:01

Украина в контексте геополитики и геоторговли: как пройти между каплями дождя...

Автор: Максим Михайленко

Главная новость дня

На свадьбе под Ровно отравились десятки людей, среди пострадавших – ребенок

На свадьбе под Ровно отравились десятки людей, среди пострадавших – ребенок
12.09.18 09:23
613
Последние новости
12.09.18 09:53

Афганистан потряс очередной кровавый теракт – погибли десятки людей
12.09.18 09:37

В Днепре маленькая девочка каким-то чудом выжила, сорвавшись с балкона десятого этажа
12.09.18 09:23

На свадьбе под Ровно отравились десятки людей, среди пострадавших – ребенок
11.09.18 18:58

Главные новости за 11 сентября 2018 года
11.09.18 18:23

ЦИК облегчил переселенцам смену адреса голосования
11.09.18 17:53

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и обозвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации»
11.09.18 17:43

Погребинский: У единого кандидата от оппозиции больше всего шансов пройти во второй тур
11.09.18 17:06

Ведущие польские СМИ: Медведчук возвращается в украинскую политику
11.09.18 16:29

В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
11.09.18 16:20

В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП

Интервью

11.09.18 15:28

Офтальмолог Наталия Панфилец: Глаукома, к сожалению, неизлечима

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Афганистан потряс очередной кровавый теракт – погибли десятки людей
Афганистан потряс очередной кровавый теракт – погибли десятки людей
Афганистан потряс очередной кровавый теракт – погибли десятки людей
Афганистан потряс очередной кровавый теракт – погибли десятки людей
В Днепре маленькая девочка каким-то чудом выжила, сорвавшись с балкона десятого этажа
В Днепре маленькая девочка каким-то чудом выжила, сорвавшись с балкона десятого этажа
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП
В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП
Митингующие перекрыли две трассы на Николаевщине, требуя «вернуть деньги» на ремонт
Митингующие перекрыли две трассы на Николаевщине, требуя «вернуть деньги» на ремонт
В Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света
В Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света
Из-за взрыва газа на заправке в Африке погибли десятки людей. Появилось жуткое видео
Из-за взрыва газа на заправке в Африке погибли десятки людей. Появилось жуткое видео
Экс-главарь «ЛНР» замечен в центре Москвы за чашкой кофе и тарелкой супа
Экс-главарь «ЛНР» замечен в центре Москвы за чашкой кофе и тарелкой супа
В Киеве молодой парень несколько дней жил в одной квартире с трупом мужчины, которого сам же и убил
В Киеве молодой парень несколько дней жил в одной квартире с трупом мужчины, которого сам же и убил
У Порошенко заявили о «нормализации» ситуации в аннексированном Крыму после «химатаки»
У Порошенко заявили о «нормализации» ситуации в аннексированном Крыму после «химатаки»
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.