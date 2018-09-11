Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке

В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке

Сегодня, 11 сентября, в Киеве на улице Большая Васильковская произошла стрельба. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате происшествия была ранена девушка.

«Информатор» сообщает, что произошло все около 13:00. Парень пострадавшей рассказал, что он вместе с девушкой сидел на скамейке во дворе дома № 52, как вдруг прозвучал громкий хлопок.

Спустя мгновение на правой руке 20-летней девушки появилась кровь, на место экстренно вызвали полицейских и врачей. Девушке оказали первую помощь, ее жизнь — вне опасности.

Как предполагает парень пострадавшей, выстрел мог быть произведен из окна или балкона одного из домов, стоящих рядом. Также, по предварительной информации, оружие было травматическим.

Правоохранители уточнили, что выстрел был произведен сверху, резиновая пуля попала девушке в плечо. В данный момент сотрудники полиции занимаются поисками стрелка.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 10 сентября возле элитного клуба в центре Киева стреляли и подрезали парня.

Тэги: Киев, полиция, травма, общество, стрельба, скорая помощь

Комментарии

Колонка автора
10.09.18 08:57

Сборная Украины: умеем и играть, и терпеть!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

10.09.18 09:05

Куда сбежит Порошенко? Если сбежит…

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 11 сентября 2018 года

Главные новости за 11 сентября 2018 года
11.09.18 18:58
308
Последние новости
11.09.18 18:58

Главные новости за 11 сентября 2018 года
11.09.18 18:23

ЦИК облегчил переселенцам смену адреса голосования
11.09.18 17:53

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и обозвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации»
11.09.18 17:43

Погребинский: У единого кандидата от оппозиции больше всего шансов пройти во второй тур
11.09.18 17:06

Ведущие польские СМИ: Медведчук возвращается в украинскую политику
11.09.18 16:29

В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
11.09.18 16:20

В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП
11.09.18 15:56

Церковный раскол - это навсегда
11.09.18 15:26

Известный лоукостер заявил, что готов обслуживать внутренние рейсы в Украине
11.09.18 15:02

Под Киевом малыш подхватил столбняк, поранившись о гвоздь

Интервью

11.09.18 15:28

Офтальмолог Наталия Панфилец: Глаукома, к сожалению, неизлечима

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП
В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП
Митингующие перекрыли две трассы на Николаевщине, требуя «вернуть деньги» на ремонт
Митингующие перекрыли две трассы на Николаевщине, требуя «вернуть деньги» на ремонт
В Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света
В Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света
Из-за взрыва газа на заправке в Африке погибли десятки людей. Появилось жуткое видео
Из-за взрыва газа на заправке в Африке погибли десятки людей. Появилось жуткое видео
Экс-главарь «ЛНР» замечен в центре Москвы за чашкой кофе и тарелкой супа
Экс-главарь «ЛНР» замечен в центре Москвы за чашкой кофе и тарелкой супа
В Киеве молодой парень несколько дней жил в одной квартире с трупом мужчины, которого сам же и убил
В Киеве молодой парень несколько дней жил в одной квартире с трупом мужчины, которого сам же и убил
У Порошенко заявили о «нормализации» ситуации в аннексированном Крыму после «химатаки»
У Порошенко заявили о «нормализации» ситуации в аннексированном Крыму после «химатаки»
Сильный ливень затопил Запорожье. Местные жители делятся видео стихии
Сильный ливень затопил Запорожье. Местные жители делятся видео стихии
На Google-картах возможно нашли малазийский «Боинг», который пропал 4 года назад
На Google-картах возможно нашли малазийский «Боинг», который пропал 4 года назад
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.