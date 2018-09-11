В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке

Сегодня, 11 сентября, в Киеве на улице Большая Васильковская произошла стрельба. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате происшествия была ранена девушка.

«Информатор» сообщает, что произошло все около 13:00. Парень пострадавшей рассказал, что он вместе с девушкой сидел на скамейке во дворе дома № 52, как вдруг прозвучал громкий хлопок.

Спустя мгновение на правой руке 20-летней девушки появилась кровь, на место экстренно вызвали полицейских и врачей. Девушке оказали первую помощь, ее жизнь — вне опасности.

Как предполагает парень пострадавшей, выстрел мог быть произведен из окна или балкона одного из домов, стоящих рядом. Также, по предварительной информации, оружие было травматическим.

Правоохранители уточнили, что выстрел был произведен сверху, резиновая пуля попала девушке в плечо. В данный момент сотрудники полиции занимаются поисками стрелка.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 10 сентября возле элитного клуба в центре Киева стреляли и подрезали парня.