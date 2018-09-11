Митингующие перекрыли две трассы на Николаевщине, требуя «вернуть деньги» на ремонт

В Николаевской области возле Баштанки митингующие перекрыли участки трасс Н-14 Николаев-Александровка-Кропивницкий и Н-11 Николаев-Днепр. Как выяснили журналисты «Фразы», люди требуют деньги на ремонт дорог.

Как пишет издание «Новости-N», люди требуют от Кабинета министров «вернуть 100 миллионов гривен на ремонт автодорог».

Инцидент произошел во вторник, 11 сентября.

Сюда приехали полиция и местные чиновники.

Для перекрытия трасс используют бетонные блоки и транспорт.

По данным СМИ, акцию организовал «Полтавабудстрой», проводящий ремонт дорог.

Как писала «Фраза», в Одессе люди перекрыли дорогу, где под колесами авто погибла маленькая девочка.

Ранее владельцы евроблях заблокировали центр Киева и грозились перекрыть дорогу к аэропортам.