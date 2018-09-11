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В Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света

В Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света

В Черниговской области в городе Прилуки сын местной градоначальницы Ольги Попенко Ярослав врезался в электроопору, находясь за рулем автомобиля. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам сотрудников полиции, водитель был пьян.

Видео последствий аварии опубликовано в соцсети на странице группы «Небезразличные прилучане».

По словам очевидцев, водитель после ДТП вел себя агрессивно и бросался на активиста, снимавшего последствия ДТП.

Сотрудники полиции отвезли виновника ДТП в больницу, где он отказывался пройти тест на содержание алкоголя в организме. Но, по словам правоохранителей, водитель был пьян и врачи это подтвердили. При этом сколько промилле в крови было зафиксировано — не сообщается.

Также сообщается, что мужчина не сразу понимал, что обращаются именно к нему, до него это доходило лишь с четвертого или пятого раза.

Как сообщает ТСН, на улице, где произошла авария, люди взяли разбитый автомобиль в заложники и перекрыли дорогу. После аварии у них погас свет, поэтому прилучане требовали, чтобы им восстановили электроснабжение. Энергетики пообещали, что в течение дня свет вновь появится в домах жителей Прилук.

После разбирательства полицейские отпустили пьяного водителя домой.

По информации местных СМИ, это уже не первое ДТП с участием сына мэра Прилук. Два года назад он, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, снес забор в одном домовладении.

Как сообщала «Фраза», в середине августа в Ровно подвыпивший сын местного политика сбежал из-под домашнего ареста и устроил ДТП.

Тэги: ДТП, общество, политика, мэр, сын, Прилуки

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