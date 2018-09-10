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В Киеве молодой парень несколько дней жил в одной квартире с трупом мужчины, которого сам же и убил

В Киеве молодой парень несколько дней жил в одной квартире с трупом мужчины, которого сам же и убил

В Киеве полиция задержала 22-летнего парня, который убил своего знакомого и несколько дней прожил с трупом в квартире. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, к правоохранительным органам обратилась соседка погибшего, заявив, что мужчина уже не появляется несколько дней, а в подъезде стоит устойчивый трупный запах.

Полицейские, прибывшие на место, попали в квартиру с помощью пожарной лестницы и обнаружили в одной из комнат труп мужчины, накрытый простыней. А под диваном прятался 22-летний парень, который временно проживал с убитым и довольно быстро сознался в убийстве.

В ходе допроса было установлено, что после убийства он несколько дней жил в одной квартире с трупом, пользовался его вещами и даже выходил в магазин за спиртным.

Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что в день убийства между мужчинами возник конфликт во время застолья. 22-летний парень в какой-то момент схватил травматическое оружие, несколько раз выстрелил пострадавшему в голову, а потом с помощью молотка и ножа добил свою жертву.

По данному факту открыто уголовное производство. Подозреваемому светит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года стало известно, что в Киеве женщина с ребенком несколько недель жили в одной квартире с трупом.

В конце февраля 2018 года сообщалось, что в Николаеве одинокая пенсионерка прожила в одной квартире с трупом матери, которая умерла около 30 лет назад.

Тэги: Киев, полиция, труп, убийство, общество, криминал

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