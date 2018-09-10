У Порошенко заявили о «нормализации» ситуации в аннексированном Крыму после «химатаки»

Власти Украины заявили о нормализации ситуации в аннексированном Россией Крыму после химического ЧП в Армянске. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил представитель президента в Крыму Борис Бабин, комментируя инцидент на предприятии «Крымский титан».

Как цитирует его телеканал «112 Украина», «текущая ситуация в Армянске анализом воздуха в норме, но это не означает, что у нас прекращается мониторинг, он будет продолжаться».

Чиновник сообщил, что «будет продолжаться исследование состояния лиц, которые обращались за медицинской помощью». Он добавил, что «полная ответственность за эти загрязнения возлагается в первую очередь на владельцев и бенефициаров предприятия, которое сегодня осуществляет загрязнение, а также на оккупационные власти РФ».

Также в администрации у Петра Порошенко заявили, что «сегодня Крым нуждается в днепровской воде, у них останавливается экономика, у них пустые водохранилища». Чиновник добавил, что «это не представляет угрозы для населения, для населения питьевой воды хватит, это представляет проблемы для предприятий». Также он добавил, что «им спустили указание из Москвы дать воду любой ценой, а я отвечу: любой ценой мы не дадим вам воду, потому что население в воде этой не нуждается».

Как писала «Фраза», после «химатаки» в Крыму в Херсонской области закрывают школы и детские сады.

Ранее в результате химического ЧП на «Крымском титане» пострадали уже десятки украинских пограничников.