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Сильный ливень затопил Запорожье. Местные жители делятся видео стихии

Сильный ливень затопил Запорожье. Местные жители делятся видео стихии

На Запорожье обрушился сильный ливень. Как выяснили журналисты «Фразы», в понедельник, 10 сентября, город серьезно затопило.

По словам очевидцев, в Запорожье залило дороги и улицы.

Из-за сильных потоков воды невозможно передвигаться транспорту и пешеходам.

Люди говорят, что последствия стихии ощущаются в нескольких районах города.

Синоптики предупреждают, что дожди в Запорожье продолжатся, поэтому, следует готовиться к новым подтоплениям.

Видео стихии местные жители делятся в интернете.

Как писала «Фраза», на днях мощный ливень затопил Одессу, а на Хмельнитчине прошли «гусеничные дожди».

Тэги: Запорожье, общество, ливень, дожди

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