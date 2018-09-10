В Киеве отметили храмовый день одной из древнейших армянских церквей в Украине

8 сентября по инициативе Союза армянской молодежи Украины в Киеве отметили храмовый праздник церкви Рождества Богородицы, которая существовала ранее на Подоле. Как выяснили журналисты «Фразы», в праздновании приняли участие представители армянских молодежных организаций из многих областей Украины, киевской общины и Гражданской платформы «Армяне Украины».

Как сообщает AnalitikaUA.net, в храмовый день представители Союза армянской молодежи Украины вместе с настоятелем армянской часовни Србоц Наатакац отцом Карапетом Гарибяном, посетили Подол, где у памятной плиты состоялось возложение цветов и молебен.

После завершения памятных мероприятий, председатели региональных молодежных организации, провели рабочее заседание, где обсудили актуальные вопросы САМУ.

Напомним, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, для нас важен каждый историко-культурный объект. «Мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия».