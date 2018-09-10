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Опубликовано видео «экстремальных гонок» одесского водителя, насмерть сбившего людей на остановке

Опубликовано видео «экстремальных гонок» одесского водителя, насмерть сбившего людей на остановке

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Одессе, оказался «уличным гонщиком». Как выяснили журналисты «Фразы», кадры с его «геройствами» уже публикуют в интернете.

Как пишет в «Фейсбуке» пользователь Зоя Мельник, виновник смертельного ДТП уже удаляет видео со своими «гонками» из интернета, но кое-что удалось сохранить и выложить в открытый доступ.

Полиция ранее сообщила, что за рулем автомобиля BMW, который сбил людей на остановке в Одессе, был 27-летний Олег С. Он уже задержан и содержится в СИЗО. Прокуратура требует для него арест без возможности залога. Врачи говорят, что в результате ДТП он получил сотрясение мозга.

Как писала «Фраза», ранее появилось видео смертельного ДТП в Одессе: BMW проскочил на красный свет и влетел в людей на остановке – погибли два человека, несколько людей госпитализировали.

Тэги: ДТП, общество, Одесса, гонки

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