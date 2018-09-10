Возле элитного клуба в центре Киева стреляли и подрезали парня. Очевидцы показали видео кровавой драки

В центре Киева возле Бессарабской площади рано утром (около 4-30) понедельника, 10 сентября, произошло кровавое побоище. Как выяснили журналисты «Фразы», конфликт возник между двумя компаниями.
Издание «Информатор» уже публикует видео очевидцев.
Инцидент произошел возле элитного ночного клуба Arena City.
Сообщается, что в ходе драки один из ее участников получил удар ножом в грудь.
Также люди говорят, что у одного из драчунов был пистолет – звучал как минимум один выстрел.
Побоище продолжалось несколько минут, в ходе которой стороны использовали также пустые бутылки.
Вскоре на место ЧП приехала полиция.
По данным «Страны.юа», пострадавший от удара ножа – 27-летний парень из села Староселье Одесской области. Он говорит, что на него «напали неизвестные».
Как писала «Фраза», после ДТП на окраине Киева произошла драка с участием кавказцев, а полиция сама была в шоке.
Ранее пьяная драка на киевском автовокзале завершилась стрельбой.