Возле элитного клуба в центре Киева стреляли и подрезали парня. Очевидцы показали видео кровавой драки

В центре Киева возле Бессарабской площади рано утром (около 4-30) понедельника, 10 сентября, произошло кровавое побоище. Как выяснили журналисты «Фразы», конфликт возник между двумя компаниями.

Издание «Информатор» уже публикует видео очевидцев.

Инцидент произошел возле элитного ночного клуба Arena City.

Сообщается, что в ходе драки один из ее участников получил удар ножом в грудь.

Также люди говорят, что у одного из драчунов был пистолет – звучал как минимум один выстрел.

Побоище продолжалось несколько минут, в ходе которой стороны использовали также пустые бутылки.

Вскоре на место ЧП приехала полиция.

По данным «Страны.юа», пострадавший от удара ножа – 27-летний парень из села Староселье Одесской области. Он говорит, что на него «напали неизвестные».

Как писала «Фраза», после ДТП на окраине Киева произошла драка с участием кавказцев, а полиция сама была в шоке.

Ранее пьяная драка на киевском автовокзале завершилась стрельбой.