Илон Маск обвалил акции Tesla в прямом эфире. Появилось видео

Странная выходка известного предпринимателя и изобретателя Илона Маска серьезно повлияла на финансовую устойчивость его компании. Как выяснили журналисты «Фразы», курение «травки» в прямом эфире снизило стоимость акций Tesla на 10%.

Как пишет «Лента.ru», «забавный» инцидент произошел во время записи интервью Маска для сетевого проекта Joe Rogan Experience. Во время беседы с ведущим шоу Джо Роганом, миллиардер употребил марихуану ‒ наркотическое вещество, которое в американском штате Калифорния разрешено принимать в медицинских целях. На вопрос ведущего, доводилось ли ему употреблять наркотик раньше, Маск ответил утвердительно и подчеркнул, что «это вполне законно».

Видеозапись инцидента опубликована в Youtube.

В то же время, как пишет «Корреспондент», употребление Маском наркотиков в прямом эфире не обошлось без последствий. Резонансный эпизод негативным образом повлиял на главное «детище» миллиардера ‒ компанию Tesla. Отмечается, что после выхода передачи в эфир акции компании подешевели сразу на 10% (или на 28 долларов в пересчете на одну акцию).

Как писала «Фраза», Илон Маск не на шутку озадачил соцсети новой разработкой.

Ранее У Илона Маска начались серьезные проблемы из-за твита о «дайвере-педофиле».