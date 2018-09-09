Одессу и область захлестнула волна смертельных ДТП: за ночь погибли минимум 5 человек

В ночь с 8 на 9 сентября в Одесской области произошло сразу несколько ДТП со смертельным исходом. Как выяснили журналисты «Фразы», в трех «дорожных» инцидентах погибли, по меньшей мере, пять человек.

Самое резонансное ДТП произошло в Одессе, поздним вечером 8 августа, на Фонтанской дороге. По сообщению пресс-службы полиции Одесской области, водитель автомобиля BMW, двигаясь на высокой скорости, совершил столкновение с автомобилем Skoda. От удара BMW вылетел за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, где в это время находилась группа людей.

На данный момент известно о трех погибших и пяти пострадавших, состояние которых уточняется.

Кроме того, сообщается о смертельном ДТП на одесской окружной дороге, где под колесами автомобиля Porsche Cayenne погибла женщина. Предварительно установлено, что она перебегала дорогу в неположенном месте.

Еще один трагический инцидент произошел в поселке Ширяево Одесской области. Там, на обочине дороги было найдено тело 25-летнего мужчины, с травмами, характерными для наезда автомобиля.

Как писала «Фраза», в крупном ДТП на Житомирщине погибли 10 человек.

Ранее под Харьковом иномарка на полном ходу врезалась в стоящий грузовик и загорелась. Погибли 4 человека.