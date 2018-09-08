Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП

На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП

В Керченском проливе плавучий кран врезался в опору российского моста в Крым. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел утром в субботу, 8 августа, во время шторма, бушевавшего в акватории Керченского пролива.

Как передает «Деловая столица», шторм сорвал с якоря плавучий кран, стоявший на якорной стоянке. Экипаж пытался взять судно под контроль, но штормовой ветер не позволил этого сделать. В результате судно вынесло за пределы фарватера и оно врезалось в опору автодорожной части Крымского моста.

Сообщается, что стрелой крана была повреждена одна из осветительных мачт моста, а так же погнуты несколько метров барьерного ограждения.

На помощь экипажу плавучего крана прибыл буксир и, приблизительно в 8:30 утра, подцепив судно, оттянул его на безопасное расстояние от моста.

Так же сообщается, что ремонтные работы на Крымском мосту начнутся только после снятия штормового предупреждения.

Как писала «Фраза», в Керченском проливе разыгралась настоящая драма.

Ранее сообщалось, что российский мост в Крым может рухнуть в любой момент.

Тэги: Крым, общество, авария, мост, шторм

Комментарии

Колонка автора
08.09.18 08:55

Это праздник с шашлыками на костях...

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

08.09.18 09:59

Неласковая ласка

Автор: Дарина Сож

Главная новость дня

Главные новости за 7 сентября 2018 года

Главные новости за 7 сентября 2018 года
07.09.18 19:00
799
Последние новости
08.09.18 20:04

Мировое Православие - на грани раскола. Заявление РПЦ
08.09.18 18:44

На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП
08.09.18 18:01

В Киеве загорелась школа. Подозревают подростков-курильщиков
08.09.18 17:15

Побег из Лукьяновского СИЗО: юный убийца Пушкин «раздвоился» по разным местам
08.09.18 13:48

В прокуратуре рассказали шокирующие подробности смерти Жука и назвали имя убийцы
08.09.18 12:28

В Керченском проливе разыгралась настоящая драма
08.09.18 11:07

В Киеве найден «схрон» со взрывчаткой и гранатометами
08.09.18 11:05

Заявление УПЦ: назначение Константинополем экзархов в Киев - грубое нарушение канонов
08.09.18 10:03

В Киеве прогремел взрыв в общежитии
08.09.18 09:02

Пьяные посиделки в Гидропарке закончились жуткой смертью

Интервью

06.09.18 09:11

Адвокат Дмитрий Швец: Они вытащили десятилетнего мальчика из палатки за ногу и били ножом

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП
На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП
На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП
На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП
В Киеве загорелась школа. Подозревают подростков-курильщиков
В Киеве загорелась школа. Подозревают подростков-курильщиков
В Киеве найден «схрон» со взрывчаткой и гранатометами
В Киеве найден «схрон» со взрывчаткой и гранатометами
В Киеве прогремел взрыв в общежитии
В Киеве прогремел взрыв в общежитии
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
Крым накрыл аномальный ураган. Появилось видео
Крым накрыл аномальный ураган. Появилось видео
СМИ узнали, за что на самом деле был отравлен Скрипаль, и опубликовали видео с подозреваемыми в покушении
СМИ узнали, за что на самом деле был отравлен Скрипаль, и опубликовали видео с подозреваемыми в покушении
Крымчанка рассказала о жутких условиях, в которых живут эвакуированные после химического ЧП в Армянске дети
Крымчанка рассказала о жутких условиях, в которых живут эвакуированные после химического ЧП в Армянске дети
Мощный ливень затопил Одессу. Местные жители делятся видео
Мощный ливень затопил Одессу. Местные жители делятся видео
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.