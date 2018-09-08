На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП

В Керченском проливе плавучий кран врезался в опору российского моста в Крым. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел утром в субботу, 8 августа, во время шторма, бушевавшего в акватории Керченского пролива.

Как передает «Деловая столица», шторм сорвал с якоря плавучий кран, стоявший на якорной стоянке. Экипаж пытался взять судно под контроль, но штормовой ветер не позволил этого сделать. В результате судно вынесло за пределы фарватера и оно врезалось в опору автодорожной части Крымского моста.

Сообщается, что стрелой крана была повреждена одна из осветительных мачт моста, а так же погнуты несколько метров барьерного ограждения.

На помощь экипажу плавучего крана прибыл буксир и, приблизительно в 8:30 утра, подцепив судно, оттянул его на безопасное расстояние от моста.

Так же сообщается, что ремонтные работы на Крымском мосту начнутся только после снятия штормового предупреждения.

Как писала «Фраза», в Керченском проливе разыгралась настоящая драма.

Ранее сообщалось, что российский мост в Крым может рухнуть в любой момент.