В Киеве загорелась школа. Подозревают подростков-курильщиков

В субботу, 8 сентября 2018 года, в Киеве на Беличьем поле произошел пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Полковой горела школа агрокомбината.

Как передает «Киев Оперативный», учебное заведение не функционирует уже довольно долгое время. По словам местных жителей, заброшенное здание сначала навестили любители поживиться тем, что плохо лежит и вынесли оттуда все, имевшее хоть какую-то ценность. Позднее, заброшенную школу облюбовали местные асоциальные элементы: наркоманы, бомжи и алкоголики.

Кроме того, здание стало «культовым» у местных подростков, которые бегают туда курить втихаря от родителей. Местные жители подозревают, что именно по их вине произошел пожар.

Сообщается, что пожарным удалось ликвидировать возгорание. Пострадавших в результате ЧП нет.

Как писала «Фраза», в Киеве горела типография. По слухам, здание подожгли застройщики.

Ранее на киевской окраине вспыхнул бизнес-центр.