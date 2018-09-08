В Киеве прогремел взрыв в общежитии

Вечером в пятницу, 7 сентября, в Киеве произошел пожар в общежитии, расположенном по адресу Волго-Донский переулок, 5. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной ЧП стал взрыв микроволновой печи в одной из комнат.

Как передает «Информатор» со ссылкой на очевидцев происшествия, возгорание произошло в комнате на 4-м этаже, около 9 часов вечера. Жильцы общежития услышали взрыв, после чего почувствовали сильный запах гари. Испугавшись, люди выбежали на улицу. Пожарные приехали буквально через несколько минут и быстро потушили огонь.

Сообщается, что в результате пожара полностью выгорела одна из комнат. Серьезно пострадала хозяйка комнаты ‒ женщина 1977 года рождения. Она госпитализирована с многочисленными ожогами.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания микроволновой печи. На месте ЧП работают сотрудники ГСЧС и полиции.

Как писала «Фраза», в квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва.

Ранее в столичной высотке горели сразу четыре этажа.