Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция

После гостевой победы сборной Украины в Чехии (2:1) в рамках стартовавшей Лиги наций УЕФА случился неприятный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», местная полиция жестоко атаковала украинских фанатов, которые слишком рьяно, по их мнению, праздновали победу нашей команды.

Копы применяли не только газ и дубинки, но и стреляли в наших болельщиков из специальных «ружей».

Конфликт удалось погасить не без вмешательства наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Шева смело бросился в эпицентр событий, и принялся унимать рассвирепевших местных полицейских.

Комментируя инцидент, Андрей Шевченко сказал: «Я думаю, что изначально кто-то просто упал за заграждения, а полиция среагировала, я тоже их понимаю, я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию».

Он добавил, что в данной ситуации «нет ничьей вины, так случилось, надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо».

По предварительным данным, полиция все же задержала восемь украинцев. Их отпустили после того, как Федерация футбола Украины заплатила за них штраф.

Как писала «Фраза», сборная Украины начинает путь в Лиге наций с тяжелой победы в Чехии.