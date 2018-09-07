СМИ узнали, за что на самом деле был отравлен Скрипаль, и опубликовали видео с подозреваемыми в покушении

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль мог быть отравлен за сотрудничество с рядом разведок западных стран. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, в частности, он мог предоставлять испанской разведке информацию о российской организованной преступности.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на испанского журналиста Фернандо Руэду, в последние годы Скрипаль ездил в Испанию на несколько встреч с офицерами разведки этой страны. Эту информацию также подтвердил действующий высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. Содержание и точное время этих встреч засекречены, но, по данным источников, Скрипаль был бы особенно полезен в борьбе с российской организованной преступностью.

Как признался один отставной испанский полицейский чин, после распада СССР Испания долгое время игнорировала присутствие российской организованной преступности на своей территории и впоследствии не знали, как действовать. В то время, как «Скрипаль, Литвиненко, они предоставили более точное представление о происходящем».

Кроме того, по данным источников издания, в 2012 году Скрипаль в Праге встречался с сотрудниками разведки Чехии, а в 2016 году ездил в Таллин на встречу с коллегами из эстонских разведслужб. На этих встречах, санкционированых британской службой внешней разведки МИ-6, он рассказывал о работе российской разведки и «потенциально предоставил информацию, на основе которой были выдворены сотрудники, работавшие под прикрытием».

Однако, по мнению журналистов, именно Испания, со времени распада Советского Союза ставшая пристанищем для российских криминальных боссов и коррумпированных чиновников, в том числе связанных с Кремлем, стала камнем преткновения во всей этой истории.

Испанские прокуроры и следователи полиции признали, что сотрудничали также с бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко, который бежал в Англию после публичной ссоры с Владимиром Путиным и впоследствии был отравлен радиоактивным изотопом полония. Адвокат семьи Литвтненко утверждал, что он также был агентом испанского разведывательного ведомства и имел намерения передать Испании доказательства возможных связей между Кремлем и российской организованной преступностью.

Таким образом издание констатирует наличие параллелей между судьбами Литвиненко и Скрипаля.

Между тем, Daily Mail впервые опубликовало видео, на котором якобы зафиксированы офицеры ГРУ, подозреваемые в покушении на Сергея Скрипаля. В частности, можно видеть как якобы Александр Петров и Руслан Боширов с интересом изучают выставленные в витрине магазина коллекционные вещи. Затем они пытаются зайти в помещение, но дверь закрыта, и оба россиянина продолжили путь к железнодорожному вокзалу Солсбери.

Мужчины выглядят спокойными и веселыми. Владельцы магазина заявили, что предполагаемых россиян привлекла коллекция редких монет, выставленная на витрине. Сам магазин в воскресенье был закрыт.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2018 года британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. При этом правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, оказавшаяся его дочерью.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

30 марта стало известно, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

Вечером того же дня в Лондоне был обыскан самолет «Аэрофлота», прибывший из аэропорта «Шереметьево».

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.

6 апреля постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. При этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок».

12 апреля 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком данного яда «Новичок», объяснил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления ядом «Новичок» из-за влажного климата в Солсбери.