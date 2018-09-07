Мощный ливень затопил Одессу. Местные жители делятся видео

В четверг, 6 сентября, на Одессу обрушился сильный дождь. Как выяснили журналисты «Фразы», город быстро подтопило.
Как говорят местные жители, затопило дороги и дворы.
Было тяжело не только проехать, но и просто пройти.
Видео ЧП в Одессе люди делятся в интернете.
После дождя коммунальные службы взялись за ликвидацию последствий непогоды.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Как писала «Фраза», на Одесщине мощный ветер поднял подростка в воздух и швырнул об асфальт.
Ранее над Черным морем близ Одессы пронесся смерч.