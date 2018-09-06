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В Одессе местному волонтеру неизвестный прострелил обе ноги

В Одессе местному волонтеру неизвестный прострелил обе ноги

Вечером 5 сентября в результате стрельбы в Суворовском районе Одессы мужчина получил огнестрельные ранения обеих ног. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции в Одесской области.

В частности, как сообщается, в районе 19 часов правоохранители получили информацию о том, что возле одного из заведений общепита на земле лежит человек с ранением ног, полученным в результате выстрелов.

Прибывшие на место полицейские установили, что выйдя из подъезда своего дома потерпевший успел пройти около 10 метров, когда услышал выстрелы и почувствовал боль в ногах. По словам потерпевшего, всего неустановленное лицо совершило четыре выстрела, два из которых попали ему в ноги.

Мужчина госпитализирован в больницу с диагнозом: рваные раны правого и левого бедра, инородное тело в левом бедре.

Позже стало известно, что пострадавшим оказался местный волонтер Андрей Вагапов. О ранении он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Позже он сообщил, что ему стало хуже, открылось кровотечение.

Советник главы областной полиции Руслан Форостяк также подтвердил, что речь идет о Вагапове. В комментарии «Думской» он сообщил, что на данный момент жизни активиста ничего не угрожает. Результаты рентгена ног указали на два ранения из неизвестного оружия. При этом, по мнению полицейского, речь, скорее всего, идет о травматическом оружии.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 25 мая стало известно, что известный одесский активист, бывший руководитель местной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко, смертельно ранил человека в ходе уличной потасовки. По его словам, ему пришлось защищаться от нападавших с холодным оружием людей. Сторонники Стерненко связывают это нападение с очередным покушением, которых с начала года было уже два.

5 июня 2018 года в Одессе неизвестные напали на лидера одесского отделения организации «Автомайдан» Виталия Устименко. Нападавшие нанесли Устименко несколько ударов, повалили его на землю и острым предметом, предположительно ножом, нанесли удар в районе почки.

Напомним, 4 сентября 2018 года в Днепре неизвестные избили местного волонтера и бывшего бойца батальона «Днепр-1» Олега Чистопольцева.

Тэги: Одесса, ранение, стрельба, активист, криминал, Национальная полиция Украины

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