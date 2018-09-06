Появилось видео падения вертолета в Киеве – борт принадлежал предприятию советника Порошенко

Стали известны подробности крушения частного вертолета на Трухановом острове в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», также появилось видео падения борта.

Как передает пресс-служба прокуратуры Киева, по факту падения вертолета уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 УК Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта».

Сообщается, что вертолет вылетел с базы в Гидропарке. Как отмечается, «продержавшись в воздухе примерно 40 секунд, вертолет начало бросать и крутить в разные стороны, после чего машина потеряла высоту и упала на территорию острова».

Отмечается, что пострадали два человека — 62-летний командир-пилот и 70-летний пилот, они получили многочисленные травмы.

В то же время, как передает ТСН, разбившийся вертолет Eurocopter EC145 принадлежал ПАО «Мироновский хлебопродукт» советника президента Украины олигарха Юрия Косюка, о чем подтвердил сам предприниматель.

Также появилось видео падения вертолета.

Как писала «Фраза», ежедневно автомобили внештатного советника президента Украины Юрия Косюка ездят по заповедной зоне парка «Феофания», тем самым нарушая запрет на проезд по этой зоне.

Сообщалось, что Юрий Косюк попал в список самых богатых людей мира.

Ранее появились фото с места падения вертолета в Киеве.