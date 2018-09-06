15 детей госпитализированы в Херсонской области в результате химического ЧП в аннексированном Крыму

15 детей из Херсонской области госпитализированы в областную больницу с подозрением на отравление химическими выбросами. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, источником отравления может быть завод «Крымский титан», находящийся на аннексированной территории Крыма.

Как сообщает ТСН, у всех госпитализированных детей одинаковые симптомы — слезотечение и ларингит.

К админгранице с Крымом выехала комиссия из областных и столичных чиновников, которая исследует воздух, почву и воду на содержание серной кислоты. «Если подтвердится, на мой взгляд, мы должны поставить в известность российскую сторону через соответствующие каналы, чтобы они приняли меры со своей стороны. Потому что представители нашего государства, к сожалению, влияния на предприятие не имеют», — заявил в комментарии журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш.

Тем временем, как сообщает «Крым.Реалии», жителей аннексированного Крыма по смс и телефону предупреждают о кислотных дождях, от которых кожа покрывается волдырями. Поэтому не рекомендуется попадать под дожди ливни, которые ожидаются на полуострове в ближайшее время, а также жителям советуют закрывать окна и опасаться испарений.

Между тем, в Сети появилось снятое с помощью дрона видео завода Крымский титан, на котором произошла утечка ядовитых веществ. На опубликованных кадрах можно увидеть как само химическое предприятие, с которого продолжает подниматься дым, так и его кислотонакопитель. «Оцените масштаб катастрофы», — написал пользователь Garnachuk, на канале которого в YouTube и опубликовано это видео.

Как сообщала «Фраза», в середине августа 2018 года в аннексированном Крыму жители Армянска начали жаловаться, что за ночь металлические предметы в их домах внезапно покрылись непонятной «липкой ржавчиной». Местные жители связывают это с возможными выбросами на заводе «Крымский титан».

28 августа в соцсетях жители аннексированного Крыма начали массово жаловаться на начавшиеся проблемы со здоровьем. В частности, на то, что на коже у детей начали появляться язвы.

30 августа СМИ сообщили о том, что на огородах у людей, находящихся в зоне поражения пропал урожай. Сильнее всех пострадал поселок Перекоп.

4 сентября власти аннексированного Крыма объявили о начале эвакуации из Армянска детей, при этом подчеркнув, что «оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет». В соцсетях сообщили, что от приступов астмы уже скончались несколько человек.

Тогда же стало известно, что Украина обратилась в ведущие мировые организации, включая ООН и Красный крест. Очевидцы сообщили о панике среди населения.

На следующий день заместитель главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что в результате ЧП пострадали украинские пограничники на пункте пропуска Чонгар.

5 сентября спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк заявил, что причиной химического ЧП на предприятии «Крымский титан» могли стать учения российских военных. Украинская разведка считает, что в данные емкости попали снаряды и повредили их, после чего те были повреждены, что «привело к существенному ухудшению экологической обстановки».