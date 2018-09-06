Участница Евровидения от России решила эмигрировать из страны – ее уже травят в соцсетях

Участница песенного конкурса Евровидение-2018 от России Юлия Самойлова решила променять родную страну на Европу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она заявила своими фанатам в специальном видео.

Также она опубликовала свое фото в международном аэропорту «Шереметьево».

Певица сказала, что «готова эмигрировать из России в Европу».

Подробности своего решения она обещала рассказать позже.

Отметим, что решение певицы покинуть Россию вызвало бурную реакцию в социальных сетях, где началась настоящая травля Юлии Самойловой.

Позже в пресс-службе певицы отметили, что эмиграция связана с «вопросами здоровья».

Как писала «Фраза», в прошлом году СБУ приняла решение о запрете на три года въезда в страну певицы Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ на конкурсе Евровидение-2017, так как в 2015 году она выступала в аннексированном Россией Крыму.