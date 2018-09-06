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Подростки избили геев на Крещатике и попытались объяснить полиции, зачем это сделали

Подростки избили геев на Крещатике и попытались объяснить полиции, зачем это сделали

Утром четверга, 6 сентября, на Крещатике в Киеве избили группу геев. Как выяснили журналисты «Фразы», на них напали подростки – мальчики и девочки.

Как сообщает с места инцидента «Информатор», малолетних хулиганов задержала полиция.

Также появилось видео с места избиения.

Как видно, общаясь с полицией и избитыми геями, подростки эмоционально объясняют, почему решили напасть на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, и отстаивают свою правоту.

Сообщается, что на место ЧП выехали сразу четыре патруля копов, которые «повязали» самых буйных малолеток, надев на них наручники.

Как писала «Фраза», из-за гей-парада в Киеве перекрывали движение, а президент Украины Петр Порошенко призвал к толерантности в отношении к гей-пропаганде.

Тэги: Киев, общество, Крещатик, геи, подростки

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