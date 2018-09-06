В Киеве отморозок устроил стрельбу в троллейбусе с людьми

В Киеве возле вокзала «Караваевы Дачи» случилось ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут отморозок устроил стрельбу из пистолета в троллейбусе с людьми при попытке сбежать от полицейских.

Как передает столичная полиция, стрельба произошла накануне в среду, 5 сентября, на пересечении Чоколовского бульвара с улицами Вадима Гетьмана и Константина Ушинского.

Копы сообщают, что заметили в троллейбусе подозреваемого в мошенничестве мужчину, которого обвиняли в том, что еще месяц назад в Голосеевском районе он организовал липовый пункт обмена валют и через интернет договорился об обмене 190 тысяч долларов, после чего ограбил обманутого «клиента».

Полицейские подошли к нему и попросили показать документы, мужчина достал пистолет и выстрелил в окно троллейбуса, чтобы сбежать через него. Отморозка задержали.

Лишь чудом не пострадали пассажиры троллейбуса. Два полицейских получили небольшие травмы.

Как писала «Фраза», возле железной дороги под Киевом случайная прохожая обнаружила кравчучку с расчлененным телом.

Ранее полиция с трудом угомонила толпу студентов-дебоширов на окраине Киева.