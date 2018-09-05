Исследователи океанов нашли акулу-«вегетарианку»

Американские исследователи нашли акулу-«вегетарианку». Как выяснили журналисты «Фразы», ее показали ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Как пишет издание ScienceAlert, это крупная рыба-молот. Ее относят к акулам. При отсутствии привычного корма она ест растительную пищу.

Ученые говорят, что размеры такой акулы достигают одного метра в длину, а весить она может около десяти килограммов. Она обитает на обоих океанских побережьях США.

Исследователи говорят, что такие акулы не опасны для людей, так как едят мелкую рыбу и моллюсков, однако при их отсутствии спокойно переходят на водоросли и другие океанские «растения».

Сообщается, что, в отличие от других акул, найденная рыба отлично усваивает питательные вещества, которые содержатся в растительной пище, и «имеет необходимые для этого клеточные и биохимические механизмы».

Как писала «Фраза», Майкл Фелпс в поединке с акулой проиграл ей всего две секунды.

Ранее «Лох-несское чудовище» загадочно исчезло с американского пляжа.