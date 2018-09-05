Украина обратилась в ООН и Красный крест после «химатаки» в Крыму. Из Армянска массово бегут люди

Украина обратилась в ведущие мировые организации после химического ЧП в аннексированном Россией Крыму. Как выяснили журналисты «Фразы», офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал соответствующую информацию об инциденте с предприятием «Крымский титан» в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста.

Как сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков, которого цитирует «Радио Свобода», «вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение в Армянске, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают успокаивать людей».

В то же время, как сообщают местные жители, люди самостоятельно начали покидать Армянск.

Также в город прибыли автобусы для эвакуации школьников. Очевидцы говорят о панике среди населения.

Как писала «Фраза», ранее остановили работу завода «Крымский титан».

Ранее стали известны подробности ЧП с выбросом вредных химических веществ на «Крымском титане». В домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай. Из-за смога, который особенно ощутим в вечернее время, жители опасаются выпускать из дома детей.