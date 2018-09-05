В деле об убийстве известного историка из Николаева всплыли факты, которые «унижают достоинство»

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве известного историка Николая Шитюка в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога. Как выяснили журналисты «Фразы», суд проходил в закрытом режиме.
Как сообщают Novosti N, подозреваемый Артем Соколюк, 1993 г. р., работает на стройке, но официально не трудоустроен. Ранее судим за кражу и угон, 4 года отбывал наказание в местах лишения свободы, освободился в 2016 году.
Подозреваемый показания суду давать отказался, но согласился с ходатайством прокурора о рассмотрении материалов уголовного дела в закрытом режиме. По мнению всех участников процесса, это связано с необходимостью «избежать разглашения сведений о личной и семейной жизни потерпевшего и подозреваемого и обстоятельств, которые унижают их достоинство».
Как сообщает «Укринформ», в результате закрытого заседания судья Галина Подзигун приняла решение об аресте Соколюка до 31 октября без права внесения залога.
Позже полиция сообщила о задержание по подозрению в совершении преступления 25-летнего жителя Николаевского района. н признался, что многочисленные ножевые ранения в области шеи, спины и груди нанес потерпевшему в результате ссоры.
3 сентября и. о. начальника Центрального отдела полиции Николаевской области Виктор Прокудин сообщил, что подозреваемый приходится потерпевшему дальним родственником и прежде совершал преступления корыстного, насильственного характера. Кроме того, он проходил по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.
Николай Шитюк — академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского.
Среди основных работ: «Голод-геноцид 1932-1933 гг. на территории Николаевщины: взгляды историков, очевидцев, архивные материалы» и «Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Николаевская область».