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В деле об убийстве известного историка из Николаева всплыли факты, которые «унижают достоинство»

В деле об убийстве известного историка из Николаева всплыли факты, которые «унижают достоинство»

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве известного историка Николая Шитюка в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога. Как выяснили журналисты «Фразы», суд проходил в закрытом режиме.

Как сообщают Novosti N, подозреваемый Артем Соколюк, 1993 г. р., работает на стройке, но официально не трудоустроен. Ранее судим за кражу и угон, 4 года отбывал наказание в местах лишения свободы, освободился в 2016 году.

Подозреваемый показания суду давать отказался, но согласился с ходатайством прокурора о рассмотрении материалов уголовного дела в закрытом режиме. По мнению всех участников процесса, это связано с необходимостью «избежать разглашения сведений о личной и семейной жизни потерпевшего и подозреваемого и обстоятельств, которые унижают их достоинство».

Как сообщает «Укринформ», в результате закрытого заседания судья Галина Подзигун приняла решение об аресте Соколюка до 31 октября без права внесения залога.

Как сообщала «Фраза», 1 сентября 2018 года в Николаеве на 3-й Слободской улице было обнаружено тело известного ученого, профессора местного вуза Николая Шитюка. По данным СМИ, труп был найден хозяйкой квартиры, у которой он снял помещение всего на три часа. По истечении указанного времени женщина позвонила своему квартиранту, однако тот не брал трубку. Когда она приехала на квартиру, то обнаружила арендатора мертвым. Из спины у него торчал нож.

Позже полиция сообщила о задержание по подозрению в совершении преступления 25-летнего жителя Николаевского района. н признался, что многочисленные ножевые ранения в области шеи, спины и груди нанес потерпевшему в результате ссоры.

3 сентября и. о. начальника Центрального отдела полиции Николаевской области Виктор Прокудин сообщил, что подозреваемый приходится потерпевшему дальним родственником и прежде совершал преступления корыстного, насильственного характера. Кроме того, он проходил по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Николай Шитюк — академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского.

Среди основных работ: «Голод-геноцид 1932-1933 гг. на территории Николаевщины: взгляды историков, очевидцев, архивные материалы» и «Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Николаевская область».

Тэги: суд, убийство, арест, Николаев, криминал, мера пресечения, Николай Шитюк

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