Исследователей озадачило необычное движение гигантского айсберга размером с половину Ямайки

Ученые зафиксировали странное движение огромного айсберга А-68, отколовшегося от ледника у побережья Антарктического полуострова в прошлом году. Как выяснили журналисты «Фразы», глыба льда площадью в половину Ямайки за последние два месяца повернулась на 90 градусов против часовой стрелки.

Как сообщает Gizmodo, айсберг А-68 образовался в июле 2017 года, отколовшись от ледника Ларсен. Его площадь составляет 5,8 тыс. кв. км, а масса превышает 1 триллион тонн. За это время он несколько раз зацеплялся за морское дно и был малоподвижным. Однако в июле текущего года спутниковые данные показали, что айсберг почему-то увеличил свою мобильность, повернувшись за последний месяц на 40 градусов.

При этом исследователи пока не могут объяснить, что стало причиной такого относительно быстрого поворота. В том числе потому, что у них нет данных о рельефе морского дна в этом месте, поскольку поверхность океана в регионе покрывается льдом, препятствующим прохождению кораблей.

На данный момент ученые склоняются к мысли, что А-68 потерял контакт с дном из-за постепенного таяния или попал в сильное морское течение, что и повлекло за собой необычное движение.

Видео движения колоссального айсберга опубликовано на канале SciNews в YouTube.

Как сообщала «Фраза», в июле 2017 года в Антарктиде откололся и уплыл в океан ледник размером с четверть Крыма.

12 июня стало известно, что самый крупный айсберг в мире, названный B-15, почти «умер». Он откололся от шельфового ледника Антарктиды еще 18 лет назад — в 2000 году. Его первоначальная площадь составляла 11 тысяч квадратных километров (примерно 37 на 295 километров) и весил он около трех триллионов тонн.