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После «химатаки» в Крыму уже начали эвакуировать детей, а соцсети пишут о первых смертях

После «химатаки» в Крыму уже начали эвакуировать детей, а соцсети пишут о первых смертях

После химического ЧП в аннексированном Россией Крыму остановили работу завода «Крымский титан». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в «Фейсбуке» написал «глава» полуострова Сергей Аксенов.

В частности, он написал, что еще 23 августа в Армянске появился неприятный запах, а местные жители жаловались на плохое самочувствие. Также «глава» Крыма добавил, что «в связи с изменением погоды, с падением ночной температуры и, соответственно, с увеличением дневной, предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму». Он заявил, что «принято решение на две недели приостановить производство на «Крымском титане».

Также сообщается, что в школах и детсадах Армянска на две недели объявили каникулы. Сергей Аксенов уверяет, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Он добавил, что «оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет».

При этом, как цитирует Газета.ua социальные сети, люди говорят, что из-за выбросов на «Крымском титане» от приступов астмы уже скончались несколько человек.

Врачи же всем ставят диагноз ОРВИ.

Сообщается, что люди из-за экологического ЧП готовы выйти на протесты.

Кроме этого, людей в Херсонской области уже предупредили, что выбросы «Крымского титана» несут опасность для здоровья жителей Армянска, Красноперекопска и населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов.

Как писала «Фраза», ранее стали известны подробности ЧП с выбросом вредных химических веществ на «Крымском титане». Сильнее всех пострадал поселок Перекоп. В домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай. Из-за смога, который особенно ощутим в вечернее время, жители опасаются выпускать из дома детей.

Также нардеп рассказал, как после «химатаки» Россия хочет качать днепровскую воду в Крым.

Тэги: Крым, общество, здоровье, ЧП, экология

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