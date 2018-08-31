Японию накрыл аномальный тайфун Джебби. Такого тут не было десятки лет

Японию накрыл мощнейший тайфун Джебби. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам местных синоптиков, природной аномалии такой силы в стране не наблюдали как минимум с 1993 года.

Из-за непогоды в Японии уже случился транспортный коллапс – отменены рейсы самолетов, не ходят поезда.

Сообщается о сильном ветре, порывы которого достигают скорости до 220-230 километров в час.

Города Японии поливают сильные дожди. Проходит эвакуация жителей. В частности, об опасности предупреждают людей в таких городах как Осака, Киото, Нара, Хего, Кагава, Эхиме и Вакаяма.

Сейчас все спасательные службы страны брошены на предотвращение и ликвидацию последствий непогоды.

Как писала «Фраза», летом Япония страдала от смертельной жары и мощного наводнения.