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Японию накрыл аномальный тайфун Джебби. Такого тут не было десятки лет

Японию накрыл аномальный тайфун Джебби. Такого тут не было десятки лет

Японию накрыл мощнейший тайфун Джебби. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам местных синоптиков, природной аномалии такой силы в стране не наблюдали как минимум с 1993 года.

Из-за непогоды в Японии уже случился транспортный коллапс – отменены рейсы самолетов, не ходят поезда.

Сообщается о сильном ветре, порывы которого достигают скорости до 220-230 километров в час.

Города Японии поливают сильные дожди. Проходит эвакуация жителей. В частности, об опасности предупреждают людей в таких городах как Осака, Киото, Нара, Хего, Кагава, Эхиме и Вакаяма.

Сейчас все спасательные службы страны брошены на предотвращение и ликвидацию последствий непогоды.

Как писала «Фраза», летом Япония страдала от смертельной жары и мощного наводнения.

Тэги: Япония, погода, мир, тайфун

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