На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников

Начало учебного года в украинских школах и вузах не обошлось без инцидентов. Как выяснили журналисты «Фразы», детям и студентам становилось плохо.

Как передает 44.ua со ссылкой на начальника оперативно-диспетчерского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолия Рогова, в понедельник, 3 сентября, несколько ЧП случилось в столице.

По его словам, на первом звонке в Киеве «зафиксировано около десяти обращений из школ». Он рассказал, что плохо стало одному взрослому и детям, но никого не госпитализировали, а помощь всем предоставили на месте.

Также сегодня ЧП случилось в Николаевском национальном университете им. В.А. Сухомлинского. Во время торжеств по случаю Дня знаний потеряли сознание четыре первокурсницы.

Местное издание «Новости N» пишет, что «студенты стояли в тени, однако уже в середине «линейки» четыре девушки буквально одна за другой начали терять сознание». Отмечается, что первокурсницам, ожидая появления машин скорой медицинской помощи, помогали собравшиеся. Сообщается, что «у всех студенток было низкое давление, а ещё одной девушке стало плохо уже после мероприятия — оказалось, что она больна сахарным диабетом».

СМИ пишет, что «студенты вынуждены были стоять дополнительные полчаса, ожидая приезда городского головы Александра Сенкевича и председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, без которых праздник не начинали». Как сообщается, свое опоздание «они объяснили тем, что находились на открытии городской школы №36».

Как видно на видео, местная сотрудница школы пыталась скрыть инцидент, чтобы не сорвать торжество.

Как писала «Фраза», ранее Ульяна Супрун заявила о вреде школьных линеек.

Сообщалось также, что школьнику стало плохо на последнем звонке с Петром Порошенко.

Ранее несколько десятков детей упали в обморок во время торжественной линейки в черкасской школе.