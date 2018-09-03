На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора. К сожалению, без пострадавших не обошлось

Один человек пострадал в результате утечки хлора в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, утром 3 сентября спасателям поступило сообщение об утечке хлора на территории склада в Кривом Роге. Как выяснилось, при переливании жидкого хлора из танка емкостью 96 кубических метров в транспортировочную емкость объемом 0,8 кубических метров в задвижке между танком и емкостью не выдержал уплотнитель, что повлекло утечку 25-30 кг хлора.

Образовавшееся в результате облако газообразного хлора объемом около 3 кубических метров, распространилось на площади 100 кв. метров.

Спустя час утечка была ликвидирована. При этом в районную больницу с подозрением на отравление парами хлора была доставлена оператор хлорных установок, 1964 г. р.

Хлор — чрезвычайно ядовитый газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом. Хранится в специальных «танках» или закачивается в стальные баллоны высокого давления. При длительной эксплуатации баллонов с хлором в них накапливается чрезвычайно взрывчатый трихлорид азота, и поэтому время от времени баллоны с хлором должны проходить плановую промывку и очистку от хлорида азота.

Как сообщала «Фраза», 20 июля 2007 года в городе Первомайский Харьковской области на участке железнодорожного пути, принадлежащего госпредприятию «Химпром» во время транспортировки маневровым тепловозом сошла с рельсов цистерна с хлором (57,5 т). Утечки хлора удалось избежать.

24 октября 2010 года на дополнительном складе хлора Деснянской водопроводной станции ОАО «АК «Киевводоканал». Сработала сигнализация загазованности в помещении танков хлора. Коллектив водоканала остановил слив хлора из цистерны и провел работы по нейтрализации хлора в помещении.