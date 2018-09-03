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Украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане, – СМИ

Украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане, – СМИ

В Афганистане на территории военного лагеря «Шахин» разбился вертолет Ми-8 с тремя украинцами на борту. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, вертолет принадлежал молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter.

Как сообщает молдавское издание NewsМaker со ссылкой на заявление Органа гражданской авиации Молдовы, на борту во время крушения находились трое членов экипажа, граждан Украины и 11 пассажиров, граждан Афганистана.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два члена экипажа и десять пассажиров. Причиной крушения стали технические неполадки.

В то же время, по данным издания Gagauzinfo, со ссылкой на представителя 209-го армейского корпуса «Шахин» Ханифа Резайе, вертолет с военными рухнул на землю с высоты 15 метров. После падения он загорелся. В результате инцидента погибли три человека, один из которых пилот, еще трое пострадали.

Видео с места происшествия публикует канал Aircraft Crash news в YouTube.

Отметим, в лагере Шахин в Мазари-Шарифе базируется 209-й корпус Афганской национальной армии.

Как сообщала «Фраза», в конце января 2018 года в Кременчуге упал вертолет Ми-8. По предварительной информации, на борту находились от трех до четырех человек.

11 апреля 2018 года в российском Хабаровске разбился вертолет МИ-8. Все находившиеся на борту погибли.

Тэги: крушение, Афганистан, мир, вертолет, МИ-8

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