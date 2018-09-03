В США похоронили сенатора Маккейна. Визит Порошенко уже назвали «последним посланием» политика

В США похоронили сенатора-республиканца Джона Маккейна. Как выяснили журналисты «Фразы», политик был с военными почестями погребен в Аннаполисе (штат Мэриленд) на территории Военно-морской академии, выпускником которой он был.

Прощание с Джоном Маккейном прошло в воскресенье, 2 сентября.

В последний путь его провожали сотни людей и четыре истребителя F-18.

Торжественное прощание с политиком прошло в Вашингтонском кафедральном соборе.

Туда не был приглашен президент США Дональд Трамп.

Американскую элиту представляли президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, спикер палаты представителей Пол Райан, вице-президент Майк Пенс и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Также с политиком прощались генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и украинский президент Петр Порошенко, который стоял в первых рядах.

Как написала в «Твиттере» бывший представитель США при ООН Саманта Пауэр, Джон Маккейн планировал каждую деталь похорон, и не просто так пригласил Петра Порошенко и Йенса Столтенберга. Она заявила, что это было «прощальное послание для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа».

Как писала «Фраза», Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа.

Ранее Петр Порошенко вспомнил, как на него обиделся Джон Маккейн.

Сообщалось, что улицу Жмеринскую в Киеве могут переименовать в честь Джона Маккейна.