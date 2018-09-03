Грандиозный пожар уничтожил Национальный музей в Бразилии. Сгорел двухсотлетний «пласт истории»

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) случился ужасный пожар, уничтоживший Национальный музей. Как выяснили журналисты «Фразы», видео бушующего огня уже доступно в интернете.

По данным местных СМИ, пожар начался поздно вечером в воскресенье, 2 сентября. Музей был открыт еще в 1818 году королем Португалии Жуаном VI.

Несмотря на то, что в огне никто не пострадал, случившееся повергло Бразилию в шок.

Как заявил президент страны Мишел Темер, из-за пожара были потеряны «двести лет работы, исследований и знаний».

Политик написал в Twitter, что «ценность нашей истории не может быть измерена повреждением здания, которое размещало королевскую семью во время империи». Он добавил, что «это печальный день для всех бразильцев».

Всего пожар уничтожил двадцать миллионов экспонатов. В Национальном музее находились крупнейшие в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Устанавливается причина пожара.

Как писала «Фраза», украинцам не рекомендовали ехать в Бразилию из-за вспышки лихорадки.

Сообщалось, что президентская чехарда в Бразилии много кому не понравилась.